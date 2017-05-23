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На митинг "За права москвичей!", проходящем 27 мая в центре Москвы, вышли более 1000 человек
27 мая 2017 г. | Время публикации 15:10
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Более тысячи человек днем, 27 мая, вышли на митинг "За права москвичей", начавшемся в 14 часов на Суворовской площади в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров пояснял, что акция объединяет четыре темы: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации.

Как говорится на странице мероприятия в Facebook, участники митинга выступают против беспредела и произвола чиновников в Москве - реновации, платных парковок, точечной застройки, а также "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным, просто не умеющим управлять нашим мегаполисом".
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