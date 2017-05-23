На митинг "За права москвичей!", проходящем 27 мая в центре Москвы, вышли более 1000 человек

23 мая 2017 г. Москвичей призвали выйти на оба митинга против произвола мэрии 27 и 28 мая

Первый митинг "За права москвичей" состоится 27 мая на Суворовской площади, а 28-го числа пройдет митинг против реновации на улице Вавилова. Организаторы, несмотря на расхождения во взглядах, предлагают идти на оба мероприятия.