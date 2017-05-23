На митинг "За права москвичей!", проходящем 27 мая в центре Москвы, вышли более 1000 человек

Более тысячи человек днем, 27 мая, вышли на митинг "За права москвичей"
, начавшемся в 14 часов на Суворовской площади в Москве, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Ранее один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров пояснял, что акция объединяет четыре темы: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации.
Как говорится
на странице мероприятия в Facebook, участники митинга выступают против беспредела и произвола чиновников в Москве - реновации, платных парковок, точечной застройки, а также "всей социальной политики, творимой "пришельцем" Собяниным, просто не умеющим управлять нашим мегаполисом".