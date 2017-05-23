Поезд, посвященный истории России, запустят на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

7 ноября 2016 г. Поезд "Великие полководцы" появился на Сокольнической линии метро

Вагоны состава оформлены изображениями российских полководцев - Александра Суворова, Михаила Кутузова, Михаила Скобелева, Федора Ушакова и других. Запуск состава приурочен к 75-летию военного парада 1941 года на Красной площади.