Поезд, посвященный истории России, запустят на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Тематический поезд, посвященный историческому парку на ВДНХ "Россия – Моя история", появится на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщил агентству "Москва"
источник в транспортном комплексе столицы. "Брендирование поезда "Россия - Моя история" почти завершено. В ближайшее время состав выйдет на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - сказал собеседник агентства.
Исторический парк "Россия – Моя история" находится в 57-м павильоне ВДНХ и посвящен истории России со времен династии Рюриковичей по настоящее время. В подготовке экспозиций использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Посвященный ему брендированный поезд - не первый в столичной подземке: в ноябре прошлого года на Сокольнической линии метро запустили состав с изображениями российских полководцев
, в числе которых - Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Александр Невский, Михаил Скобелев, Алексей Ермолов, Павел Нахимов и Федор Ушаков.
По Серпуховско-Тимирязевской линии ходит состав, посвященный героям студии "Союзмультфильм"
, а по Кольцевой линии - состав "Легенды кино"
, посвященный Московскому международному кинофестивалю, поезд "Герои на все времена" с афишами знаменитых отечественных фильмов и кадрами из них и поезд "Кино Победы", посвященный фильмам о Великой Отечественной войне.