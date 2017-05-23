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Поезд, посвященный истории России, запустят на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
27 мая 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 11:41
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
Тематический поезд, посвященный историческому парку на ВДНХ "Россия – Моя история", появится на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщил агентству "Москва" источник в транспортном комплексе столицы. "Брендирование поезда "Россия - Моя история" почти завершено. В ближайшее время состав выйдет на Серпуховско-Тимирязевскую линию", - сказал собеседник агентства.

Исторический парк "Россия – Моя история" находится в 57-м павильоне ВДНХ и посвящен истории России со времен династии Рюриковичей по настоящее время. В подготовке экспозиций использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Посвященный ему брендированный поезд - не первый в столичной подземке: в ноябре прошлого года на Сокольнической линии метро запустили состав с изображениями российских полководцев, в числе которых - Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Александр Невский, Михаил Скобелев, Алексей Ермолов, Павел Нахимов и Федор Ушаков.

По Серпуховско-Тимирязевской линии ходит состав, посвященный героям студии "Союзмультфильм", а по Кольцевой линии - состав "Легенды кино", посвященный Московскому международному кинофестивалю, поезд "Герои на все времена" с афишами знаменитых отечественных фильмов и кадрами из них и поезд "Кино Победы", посвященный фильмам о Великой Отечественной войне.
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