С Москва-реки должны убрать еще 29 дебаркадеров Рубрики: Городская инфраструктура

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"Освобождение акватории Москвы от этих объектов решает сразу несколько задач: обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также сохранение эстетического облика Москвы и ее благоустройство. На данный момент 29 дебаркадеров осталось в акватории Москвы (из них 17 – это маломерные суда). Постепенно они также покинут акваторию Москвы-реки, как только будут изданы приказы об их транспортировке", - сказал Семериков.



В центре Москвы остаются три таких судна.



"Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку законности размещения судна "Валерий Брюсов", пришвартованного на Крымской набережной. Установлено, что теплоход эксплуатируется без договора водопользования. На данный момент судно готовят к транспортировке: демонтируют рубку, чтобы можно было пройти под мостами. Также владельцы судов "Ласточка-2" и "А.Блок", расположенных на Лужнецкой и Краснопресненской набережных, уведомлены, что эти суда должны покинуть места стоянок, так как они стоят там незаконно", - подчеркнул он.



Теплоход "Ласточка-2" работает в Лужниках с 2008 года, а теплоход "Александр Блок" — с начала 2013 года. Оба судна эпизодически совершают рейсы по реке, но в основном используются как стоечные развлекательные центры, уточняет



Также Семериков добавил, что 68 млн рублей должны возместить собственники дебаркадеров городу за демонтаж, транспортировку и хранение объектов, исключенных из государственного судового реестра.



"Все работы были произведена силами ГКУ "Организатор перевозок" за счет средств города. Эти расходы компенсируются добровольно, либо же департамент транспорта обращается в суд", - сообщил он. В акватории Москвы осталось 29 дебаркадеров, исключенных из государственного судового реестра, которые непригодных для судоходства, сообщил Агентству городских новостей "Москва" начальник управления эксплуатации ГКУ "Организатор перевозок" Игорь Семериков."Освобождение акватории Москвы от этих объектов решает сразу несколько задач: обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также сохранение эстетического облика Москвы и ее благоустройство. На данный момент 29 дебаркадеров осталось в акватории Москвы (из них 17 – это маломерные суда). Постепенно они также покинут акваторию Москвы-реки, как только будут изданы приказы об их транспортировке", - сказал Семериков.В центре Москвы остаются три таких судна."Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку законности размещения судна "Валерий Брюсов", пришвартованного на Крымской набережной. Установлено, что теплоход эксплуатируется без договора водопользования. На данный момент судно готовят к транспортировке: демонтируют рубку, чтобы можно было пройти под мостами. Также владельцы судов "Ласточка-2" и "А.Блок", расположенных на Лужнецкой и Краснопресненской набережных, уведомлены, что эти суда должны покинуть места стоянок, так как они стоят там незаконно", - подчеркнул он.Теплоход "Ласточка-2" работает в Лужниках с 2008 года, а теплоход "Александр Блок" — с начала 2013 года. Оба судна эпизодически совершают рейсы по реке, но в основном используются как стоечные развлекательные центры, уточняет "Круизинформ" Также Семериков добавил, что 68 млн рублей должны возместить собственники дебаркадеров городу за демонтаж, транспортировку и хранение объектов, исключенных из государственного судового реестра."Все работы были произведена силами ГКУ "Организатор перевозок" за счет средств города. Эти расходы компенсируются добровольно, либо же департамент транспорта обращается в суд", - сообщил он.



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