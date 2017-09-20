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Режиссер "Матильды" поблагодарил РПЦ за московские билборды с цитатами из переписки Николая II с женой
27 сентября 2017 г. | Время публикации 15:21 | Последние изменения 16:38
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Валерий Мельников
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель приветствовал установку в Москве билбордов с цитатами из переписки императора Николая II с супругой. "Я считаю безо всякой иронии, что это очень хорошее дело и очень поддерживает нашу картину, потому что это полностью соответствует содержанию нашего фильма, спасибо за эти билборды", - сказал Учитель в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Около 300 билбордов разместили во всех округах Москвы в рамках проекта Русской православной церкви "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви". На плакатах приводятся выдержки из личного дневника императрицы и ее писем к супругу, о любви, браке и семейном счастье. Как говорится на сайте Московской патриархии, проект "направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также призван донести до людей правдивую информацию о жизни царской семьи".

"На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем, реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников", - сообщили в патриархии. При этом представитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщил ТАСС, что проект не связан с предстоящей премьерой фильма "Матильда", рассказывающего о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Алексей Учитель, комментируя установку билбордов, пояснил, что последняя треть фильма "Матильда" посвящена как раз истории любви Николая II к супруге Александре Федоровне и рассказывает о ее взаимных к нему чувствах. "Заканчивается наш фильм надписью, что они счастливо прожили 24 года и у них родилось четыре дочери и сын", - отметил режиссер. Премьера "Матильды" в России намечена на 26 октября.

Вокруг картины, которую пока видел только узкий круг лиц, разгорелась бурная дискуссия. Мощную кампанию против фильма развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская, питающая особый пиетет к фигуре канонизированного Николая II. На фоне скандала в конце августа был совершен поджог студии Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и кинотеатра в Ярославле. 11 сентября возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина сгорело несколько автомобилей. На месте была обнаружена записка "За Матильду гореть".

По делу о поджоге автомобилей задержан лидер движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин. Трое его сторонников, включая брата, отправлены под арест. Калинин также проходит подозреваемым по уголовному делу из-за давления на владельцев киносетей не показывать "Матильду" под угрозой насилия против зрителей, а также причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.
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