Детскую площадку на юго-западе Москвы украсили "мигающим погостом": ВИДЕО

6 сентября 2017 г. "Могилки на любой размер": москвичей насмешило благоустройство у метро "Парк культуры" (ФОТО)

Площадь украсили "проплешинами" из газона, огороженными бордюром. У многих горожан подобное благоустройство вызвало ассоциации с кладбищем. Другие шутят, что это напоминание жителям каменных джунглей о том, как выглядит трава.