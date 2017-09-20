Поливалка проломила новый фонтан на главной площади Зеленограда

12 июля 2017 г. Демонтаж фонтана в Зеленограде остановили, когда спасать уже почти ничего не осталось

Мосгорнаследие связалось с реставраторами и родственниками архитектора Павловского, чтобы обсудить вопросы восстановления мозаики фонтана. Между тем, по словам местных жителей, фонтан разломан почти целиком.