Поливалка проломила новый фонтан на главной площади Зеленограда

Поливальная машина проломила колесами покрытие плоского фонтана на обновленной площади Юности в центре Зеленограда. Как сообщается на Инфопортале Зеленограда
, инцидент произошел в ночь на среду, 27 сентября.
Как видно на фотографии очевидца, машина заехала на фонтан всеми колесами и продавила его центральную часть. Две решетки оказались погнуты, а одна - разломана на две части. Утром на площадь Юности приехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и фургон ДПС. Также на месте происшествия был замечен заместитель главы управы района Матушкино Юрий Юдахин. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, водитель поливомоечной машины покинул место происшествия. Поломанный фонтан огорожен.
Как сообщил Zelenograd.ru
работник подрядной организации, повреждения можно исправить, но сколько на это уйдет времени, пока непонятно. Новый фонтан сделали в ходе капитального ремонта площади и после Дня города его отключили, потом несколько раз снова включали в хорошую погоду. В департаменте капитального ремонта сбои в работе фонтана объяснили "передачей водомерного узла", а рабочие на площади заявили, что "доделывают" фонтан.
Напомним, 30 июня Мосгорнаследие остановило работы на объекте "Мозаика" фонтана "Юность", однако они там продолжились
. В префектуре сказали, что фонтан случайно задела тяжелая техника, но рабочие на площадке утверждали, что действовали по устному указанию заказчика благоустройства ГУП "Мосремонт". В Мосгорнаследия позже заявили, что намерены восстановить мозаику
, но, по словам местных жителей, протестующих против демонтажа, фонтан был практически сломан. В полиции, куда пожаловались активисты, заявили, что выезжают только на преступления.