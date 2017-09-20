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Сергей Митрохин сообщил о "вандальном" благоустройстве парка 50 лет Октября
27 сентября 2017 г. | Время публикации 14:11 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
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Сергей Митрохин / www.facebook.com
Глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин и депутат район Проспект Вернадского Елена Филина обратили внимание на "вандальное" благоустройство парка 50 лет Октября. Как пишет в Facebook Митрохин, работы ведутся с грубейшим нарушением законодательства: отсутствует государственная экологическая экспертиза и согласование департамента природопользования Москвы. А заказчиком работ является департамент капремонта.

"Вандализм здесь на каждом шагу. Особенно ужасно снятие природного дерна, на место которого ляжет рулонный газон. Еще поражает размах бордюризации парка. Дорожек станет намного больше и все в могучих бордюрах. Повсюду гигантские круги, где грунт срывается даже не для замены искусственным покрытием, а навсегда. Короче, ясно, зачем парк закрыли для посещения на время работ, заставив жителей улицы Удальцова ходить лишние 2-3 километра. Закрыли из гуманных соображений: чтобы меньше жителей видело, как убивают их парк", - пишет Митрохин.

Эти и другие факты, заставляющие говорить о разрушении парка, Митрохин приводит в письме, направленном в адрес мэра столицы Сергея Собянина 21 сентября. Как следует из письма, работы начались еще в начале августа, при этом, несмотря на проведение тендера, проект благоустройства не был согласован ни с департаментом природопользования, ни с департаментом ЖКХ и благоустройства. Виновные в нарушении законодательства не раз привлекались к административной ответственности, в том числе по линии департамента природопользования и ОАТИ, однако работы там не остановлены до сих пор. Политик просит приостановить работы до согласования и утверждения проекта благоустройства парка.

Между тем на столичной карте есть и другие подобные "горячие точки". Так, жители окрестностей парка Москворецкий выступают против снятия природного дерна и замены его искусственным в Кировской пойме. "Неделю назад я приезжал туда останавливать работы. Потом их опять продолжили, хотя Департамент природопользования по моему предложению создал рабочую группу, - констатирует Митрохин. - Все-таки, надеюсь еще можно что-то спасти". Аналогичные работы были остановлены на пруду 4 парка Покровское-Стрешнево: местные жители также требуют остановить прокладку коллектора по территории парка, пустив его по другому маршруту.

"При Лужкове в парках могли планироваться застройки, с которыми мы боролись. Но никому тогда не приходило в голову устраивать распилы на том, чтобы естественную природную среду в целях распила превращать в дорогостоящую искусственную бутафорию", - заключает Митрохин.

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