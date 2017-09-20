Сергей Митрохин сообщил о "вандальном" благоустройстве парка 50 лет Октября

9 августа 2017 г. Благоустройство Сиреневого бульвара обернулось уничтожением сирени

За первую неделю августа на бульваре было вырублено около десятка деревьев. При этом многая растительность, которая пока уцелела, была повреждена строительной техникой. Местные жители окрестили происходящее "бетонобесием".