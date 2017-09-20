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При благоустройстве разрушили и заменили новоделом часть здания гимназии начала XX века
27 сентября 2017 г. | Время публикации 08:43
Рубрики: Архитектура  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
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Moscow-Live.ru
"Архнадзор" сообщил об очередном случае повреждения архитектурного памятника в ходе благоустройства по программе "Моя улица". Как сообщается на странице движения в Facebook, при благоустройстве Пречистенки сломана часть ограды гимназии Поливанова: ограда с пилонами ворот была построена в 1915 году и сохранилась лишь частично, а теперь и вовсе почти разрушена.

Кроме того, сломан белокаменный ампирный порог усадебного дома, новое крыльцо врезано прямо в белокаменный цоколь. Штукатурный карниз дома докомпонован цементом, сруб второго этажа флигеля покрыт современным утеплителем. "Найдет ли Департамент в себе мужество вмешаться в происходящее, или, как на Биржевой площади, продолжит прикрывать безобразия "Моей улицы"?", - задается вопросом автор поста.





Напомним, в июле в рамках работ по программе "Моя улица" на Биржевой площади обнаружили стены храма XVI века, остатки деревянного строения начала XVII века, а также множество мелких артефактов, часть из которых свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств. Сообщалось, что из-за большого количества находок и ценности обнаруженных артефактов сроки работы археологов продлят до ноября, а средневековые фундаменты планировалось музеефицировать и сохранить на месте по поручению мэра Москвы.

Однако уже в августе фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века разобрали по камням. "По плану благоустройства, на Биржевой площади должен появиться некий фонтан, а его подземная "насосная станция" на глубине четырех метров по проекту "садится" аккурат на древности, как водится не учтенные при проектировании светлого будущего", - сообщил координатор движения "Архнадзор" Константин Михайлов. Таким образом, фундаменты храма уничтожили ради сомнительного проекта фонтана: протесты градозащитников ни к чему не привели.
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