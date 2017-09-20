В ЦОДД заявили, что пропускная способность многих улиц выросла благодаря новой разметке Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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В основном речь идет о сужении ширины полос, благодаря чему на дорогах появилось больше рядов, а также о создании переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах. Были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева.



Так, на Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять: если в апреле 2016 года в часы пик на этом участке проходило 3700 машин, то в апреле этого года — 4400: пропускная способность выросла на 19%). На перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы интенсивность потока выросла на 15% - с 3500 до 4100 машин в час. На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода благодаря увеличению полос интенсивность потока вырослана 27%, а аварийность снизилась вдвое



Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов подтвердил, что на участках, которые привел в пример ЦОДД, за последний год действительно ситуация улучшилась за счет оптимального применения разметки и знаков. Но иногда после изменения схемы движения начинаются проблемы. Так случилось на Большой Тульской улице, где появилась выделенная полоса для общественного транспорта за 20 метров от сужения дороги: вечером из-за съезда с обоих направлений на ТТК там наступает коллапс, и автомобилисты массово перестраиваются, провоцируя мелкие аварии и заторы. В то же время, по его мнению, накопленный в Москве опыт может быть тиражирован в других городах, а некоторые столичные наработки по организации движения стоило бы включить в ГОСТы.



В свою очередь, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин подтвердил, что разметка действительно стала во многих местах более логичной, однако столичный опыт нельзя механически перенести в другие российские города, которые просто не могут себе позволить такие траты. Также к работе следовало бы привлечь квалифицированных инженеров и использовать для качественной организации движения такие меры, как новые ограждения, знаки и светофоры.



Несмотря на заявления властей и немалое количество служб, контролирующих отклонения от нормативов, социальные сети продолжают пестреть фото и видео



Немало нареканий вызывает разметка новых развязок. На развязке МКАД - Калужское шоссе до сих пор нет части указателей, а некоторые установлены так, что их попросту не видно. при открытии новой развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы "забыли" установить часть дорожных знаков и информационные щиты. Из-за этого многие водители не смогли сориентироваться, создавая пробку в течение нескольких дней.



Центр организации дорожного движения подвел итоги пилотного проекта по борьбе с пробками в Москве с помощью разметки. Как заявил "Известиям" глава учреждения Вадим Юрьев, за последние три года пропускная способность в некоторых местах выросла до 50%.В основном речь идет о сужении ширины полос, благодаря чему на дорогах появилось больше рядов, а также о создании переходно-скоростных участков, разворотов перед светофорами и направляющих полос на поворотах. Были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева.Так, на Каширском шоссе от Пролетарского проспекта до улицы Борисовские Пруды за счет сужения из четырех полос сделали пять: если в апреле 2016 года в часы пик на этом участке проходило 3700 машин, то в апреле этого года — 4400: пропускная способность выросла на 19%). На перекрестке проспекта Вернадского и Тропаревской улицы интенсивность потока выросла на 15% - с 3500 до 4100 машин в час. На участке Липецкой улицы от МКАД до Липецкого путепровода благодаря увеличению полос интенсивность потока вырослана 27%, а аварийность снизилась вдвоеКоординатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов подтвердил, что на участках, которые привел в пример ЦОДД, за последний год действительно ситуация улучшилась за счет оптимального применения разметки и знаков. Но иногда после изменения схемы движения начинаются проблемы. Так случилось на Большой Тульской улице, где появилась выделенная полоса для общественного транспорта за 20 метров от сужения дороги: вечером из-за съезда с обоих направлений на ТТК там наступает коллапс, и автомобилисты массово перестраиваются, провоцируя мелкие аварии и заторы. В то же время, по его мнению, накопленный в Москве опыт может быть тиражирован в других городах, а некоторые столичные наработки по организации движения стоило бы включить в ГОСТы.В свою очередь, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин подтвердил, что разметка действительно стала во многих местах более логичной, однако столичный опыт нельзя механически перенести в другие российские города, которые просто не могут себе позволить такие траты. Также к работе следовало бы привлечь квалифицированных инженеров и использовать для качественной организации движения такие меры, как новые ограждения, знаки и светофоры.Несмотря на заявления властей и немалое количество служб, контролирующих отклонения от нормативов, социальные сети продолжают пестреть фото и видео очевидных дорожных ляпов . Наибольшее количество вопросов у автомобилистов вызывает адекватность расстановки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, которая, по их мнению, зачастую просто противоречит действующим ПДД и здравому смыслу, а где-то и просто установлены неверно. Больше всего несоответствий наблюдается там, где летом проводились обновления. Москвичи связывают это с несогласованностью работы департаментов, городских подразделений и подрядных организаций.Немало нареканий вызывает разметка новых развязок. На развязке МКАД - Калужское шоссе до сих пор нет части указателей, а некоторые установлены так, что их попросту не видно. при открытии новой развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы "забыли" установить часть дорожных знаков и информационные щиты. Из-за этого многие водители не смогли сориентироваться, создавая пробку в течение нескольких дней.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 сентября 2017 г. Водители жалуются на разметку и дорожные знаки на новых развязках

Водители продолжают жаловаться на организацию дорожного движения, в особенности на разметку и дорожные знаки. Власти утверждают, что количество жалоб ежегодно снижается, однако проблемы возникают даже с новыми развязками.

