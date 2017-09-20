На Бутовском полигоне открылся мемориал жертвам сталинских репрессий в виде расстрельного рва Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Фото: Сергей Киселев / Агентство городских новостей "Москва"



Мемориал расположен в восточной части полигона, на участке, свободном от погребальных рвов, где в 1970-х годах сотрудники КГБ посадили яблоневый сад. На гранитных стенах памятника высечены имена 20 тысяч 762 человек - это только те, что значатся в актах об исполнении приговоров в августе 1937-го - октябре 1938 года. Имена на мемориале расположены по датам расстрелов. Уже создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти нужное имя на плите, сообщает радиостанция



На Бутовском полигоне в годы Большого террора расстреливали рабочих, крестьян, священников, кулаков, уголовников, бывших белогвардейцев и других "антисоветских элементов". Людей привозили к месту казни из тюрем на фургонах с надписью "Хлеб". Приговор заранее не оглашался, так что арестанты думали, что их перевозят в другую тюрьму или лагерь.



Пик расстрелов пришелся на февраль 1938 года. 28 февраля на полигоне было убито 562 человека. После 38-го года полигон использовался для захоронения расстрелянных в тюрьмах. После смерти Сталина и вплоть до начала 90-х Бутовский полигон не упоминался в документах как место массовых расстрелов. Многие родственники репрессированных даже не знали, что жизнь их близких оборвалась в Бутово, а не в лагерях. Сейчас территория полигона принадлежит Русской православной церкви, в 2001 году Бутовский полигон был объявлен памятником истории регионального значения.



Самый большой в России мемориал жертвам репрессий открылся на Бутовском полигоне в Москве, известном как место массовых расстрелов во времена сталинского террора. Мемориал "Сад памяти" выполнен в виде раскрытого рва глубиной два метра и длиной 300 метров. Спускаясь в него, посетители оказываются на уровне расположенных вблизи захоронений, передает ТАСС.Мемориал расположен в восточной части полигона, на участке, свободном от погребальных рвов, где в 1970-х годах сотрудники КГБ посадили яблоневый сад. На гранитных стенах памятника высечены имена 20 тысяч 762 человек - это только те, что значатся в актах об исполнении приговоров в августе 1937-го - октябре 1938 года. Имена на мемориале расположены по датам расстрелов. Уже создана компьютерная база, которая поможет родным жертв репрессий найти нужное имя на плите, сообщает радиостанция "Эхо Москвы" . Мемориал создан на пожертвования потомков и родственников убитых и других частных лиц.На Бутовском полигоне в годы Большого террора расстреливали рабочих, крестьян, священников, кулаков, уголовников, бывших белогвардейцев и других "антисоветских элементов". Людей привозили к месту казни из тюрем на фургонах с надписью "Хлеб". Приговор заранее не оглашался, так что арестанты думали, что их перевозят в другую тюрьму или лагерь.Пик расстрелов пришелся на февраль 1938 года. 28 февраля на полигоне было убито 562 человека. После 38-го года полигон использовался для захоронения расстрелянных в тюрьмах. После смерти Сталина и вплоть до начала 90-х Бутовский полигон не упоминался в документах как место массовых расстрелов. Многие родственники репрессированных даже не знали, что жизнь их близких оборвалась в Бутово, а не в лагерях. Сейчас территория полигона принадлежит Русской православной церкви, в 2001 году Бутовский полигон был объявлен памятником истории регионального значения.



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