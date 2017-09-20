Совет по правам человека обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора

26 сентября 2017 г. Два административных дела возбудили в Подмосковье после превышающих норму выбросов сероводорода

Глава Росприроднадзора опроверг данные о том, что уровень сероводорода на полигоне "Кучино" превышал норму в 625 раз. Однако загрязнение воздуха все же наблюдалось. Еще одно дело возбуждено в отношении Люберецких очистных сооружений.