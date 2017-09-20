На машиниста метро завели уголовное дело после удара поезда о стену на "Щелковской"

11 сентября 2017 г. Профсоюз метро рассказал о врезавшемся в стену поезде на станции "Щелковская": ФОТО

Вечером 10 сентября поезда на участке "Партизанская" - "Щелковская" следовали с увеличенными интервалами, "Щелковская" временно закрывалась на вход. По данным профсоюза, машинист не смог затормозить и врезался в тупиковую стену.