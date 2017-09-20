В столице продолжается строительство храмов в парковых зонах

Противостояние в парке "Торфянка" перешло в состояние "холодной войны": сторонники храма не готовы уйти оттуда, пока не начнется строительство на новом месте, однако о нем пока ничего не слышно. А на Лодочной улице, где также развернулось строительство храма в парковой зоне, парк застроили почти полностью: активисты охраняют стройку с битами. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
Напомним, православная община на протяжении долгого времени пыталась возвести в "Торфянке" храм в честь Казанской ионы Божией Матери, однако эта идея встретила резкое недовольство среди местных жителей, которые заступились за любимый парк
. После протеста общественности проект был заморожен, а на территории небольшого огороженного участка, который расположен на окраине парка, установлен поклонный крест. Церкви же предложили возвести храм на участке в Анадырском проезде, однако два года назад на небольшом пятачке в парке поставили "поклонный" крест, где каждое воскресенье в 15.00 происходят молебны. Противники строительства также до сих пор круглосуточно дежурят в парке.
"Молебны проходят до сих пор, и в это же время приходят местные - хотя бы постоять возле забора, напомнить о своем протесте. Что же касается документов на новый храм, на основании которых православные должны наконец отсюда уйти, то и в этом отношении ничего не меняется. Фактически в пользовании религиозных активистов три земельных участка — наш парк, в Анадырском проезде, где работает храм-часовня, и недалеко еще один, где построят полноценный храм. Однако патриарх распорядился так, что они уйдут лишь после того, как получат разрешение на строительство капитального храма. Пока ничего об этом не слышно", — рассказала местная жительница.
В свою очередь, активисты-защитники креста утверждают, что их противники якобы пытаются заглушать молебен громкой музыкой в виде "неоязыческих мантр и бранных песен". К счастью, активистам движения "Сорок сороков", представители которого особенно "отличились" во время эпопеи с защитой парка, запретили приезжать туда, допустив лишь священников и верующих из числа "постоянных прихожан". Нередко приезжают православные активисты и с Лодочной улицы, где также проходила своя битва за храм.
Противостояние на Лодочной развернулось осенью прошлого года
, и активисты "Сорок сороков" охраняют строительство до сих пор. "Мимо стройки до сих пор страшно ходить, - говорит местная жительница, - они стоят там с битами, можно получить и по голове. А церковь почти достроили, захватив парк полностью. Самое смешное, что оставили и небольшую деревянную часовню. Гулять нам теперь негде". Православные активисты заявляют, что противниками строительства храма "руководит дьявольская ненависть, желание навредить нашему приходу любой ценой".