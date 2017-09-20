В столице продолжается строительство храмов в парковых зонах

20 октября 2016 г. На Лодочной улице при силовой поддержке "православных" продавливается стройка очередного храма

В парковой зоне вдоль Химкинского водохранилища строят сразу два крупных объекта – футбольное поле по стандартам ФИФА и храмовый комплекс, ради которых при поддержке казаков, байкеров и движения "Сорок сороков" вырубают деревья.