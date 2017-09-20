ЦИК подтвердила нарушения на выборах в Тимирязевском районе и пообещала сделать выводы после суда

21 сентября 2017 г. На первое заседание мундепов в Тимирязевском районе согнали массовку. Независимые депутаты устроили забастовку

Команда независимых депутатов требует вернуть мандат соратнице, которого та лишилась после сомнительного пересчета голосов в пользу "Единой России". Первое заседание прошло неспокойно, председателем избран единоросс.