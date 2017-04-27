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Поздняя весна "сдвинула" сроки сезонной аллергии у москвичей
28 апреля 2017 г. | Время публикации 09:39
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Запоздалая весна отодвинула сезонную аллергию москвичей. Результаты пыльцевого мониторинга в столице показали: из-за холодов ольха и орешник, которые считаются наиболее ранними аллергенами так и не начали по-настоящему "пылить". Начало сезонной аллергии иммунологи прогнозируют лишь в самом конце апреля. А пик цветения этих деревьев придется на середину мая, после чего к ним "присоединятся" береза, клен, дуб, сосна, одуванчик и другие растения и деревья. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Если в первой половине мая, как предполагается, столичный регион будут заливать дожди, то березе тоже не удастся вовремя сбросить пыльцу. В целом май в столице ожидается теплым, поэтому аллергикам надо быть начеку: пыльца ольхи, орешника и березы наиболее часто провоцирует аллергию. И когда все эти деревья зацветают не последовательно, а одновременно, то аллергикам бывает особенно тяжело. Следующий всплеск заболевания сезонной аллергией, как предполагают иммунологи, придется на конец мая — июнь, когда зацветут крапива, щавель, полынь, подорожник и другие травы. Отметим, на протяжении последних лет число аллергиков в Москве постоянно растет, а многие имеют чувствительность к нескольким аллергенам. По словам врачей, фактором повышения числа аллергиков является урбанизация: загрязнители воздуха плохо влияют на дыхательные пути, делая их более восприимчивыми к аллергенам, а также могут оседать на пыльце растений и вызывать более сильную реакцию на цветение.

Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков.

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