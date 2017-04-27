]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
апреля
pda
Поиск
Архив

Исторический музей впервые за 30 лет откроет парадный вход на Красной площади
28 апреля 2017 г. | Время публикации 12:32 | Последние изменения 13:16
Рубрики: Культура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади. Как рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе музея, открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году.

Вплоть до комплексной реставрации 1986–1997 года посетители могли попасть в экспозиционные залы через парадные сени: именно через парадный вход в свое время заходили в музей император Александр III, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие почетные гости. Теперь пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.

Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.04.2017   15:50
8
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 28 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:49
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>