Исторический музей впервые за 30 лет откроет парадный вход на Красной площади Рубрики: Культура

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Вплоть до комплексной реставрации 1986–1997 года посетители могли попасть в экспозиционные залы через парадные сени: именно через парадный вход в свое время заходили в музей император Александр III, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие почетные гости. Теперь пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.



Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III. 1 июня Государственный исторический музей впервые за 30 лет откроет для посетителей парадный вход со стороны Красной площади. Как рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе музея, открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году.Вплоть до комплексной реставрации 1986–1997 года посетители могли попасть в экспозиционные залы через парадные сени: именно через парадный вход в свое время заходили в музей император Александр III, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и другие почетные гости. Теперь пройти в здание музея через этот вход можно будет до конца лета.Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III.



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