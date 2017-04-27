У противницы точечной застройки пропало зрение после нападения в Москве

Неизвестный плеснул химической жидкостью в лицо активистке партии "Яблоко" Наталье Федоровой, инцидент произошел в районе Черемушки. У женщины пропало зрение, она в больнице. Об этом написал в своем Twitter
лидер столичного отделения "Яблока" Сергей Митрохин.
В разговоре с "Интерфаксом"
политик сообщил, что нападение произошло, когда Федорова выходила из дома. Life
, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что нападавший схватил Федорову сзади и, удерживая ее, облил каким-то химическим раствором, после чего скрылся.
Лица нападавшего она не увидела. Пострадавшая находится в Первой градской больнице с ожогами лица и глаз. По словам Митрохина, "зрение почти пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно". На сайте
московского отделения "Яблока" говорится, что Наталья Федорова "известна своей многолетней непримиримой борьбой с точечной застройкой в районе" Черемушки. Она является председателем совета одного из домов на Нахимовском проспекте.
По мнению Митрохина, нападение может быть связано с борьбой Федоровой против резкого расширения магазина по соседству. "Это попытка, скорее всего, владельцев магазина свести с ней счеты и запугать ее, чтобы она прекратила эту деятельность против незаконной точечной застройки", – сообщил Митрохин радиостанции "Говорит Москва"
.
"Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры. ОВД "Черемушки" на эти действия практически никак не реагировало", – рассказал Митрохин "Интерфаксу". Life добавляет, что Федорова впервые выступала на митинге, где рассказала о борьбе жителей своего дома против проекта многоэтажного магазина с подземной парковкой.
На сайте "Яблока" также говорится, что несколько дней назад во время встречи с главой управы по вопросу реновации Федорова выступила с резкой критикой идеи переселения москвичей и от имени жильцов своего дома потребовала "оставить их в покое". Федорова сообщила, что провела опрос всех жильцов, и все высказались против переезда. Она также участвовала в протестах против строительства храма в парке "Торфянка". Митрохин пообещал обратиться в ГУ МВД по Москве по факту нападения на активистку.
Ранее в апреле неизвестные расписали угрозами убийства
подъезд активиста Ярослава Никитенко, выступающего против стройки в парке на Живописной улице. Кроме того, начались атаки на противников программы и законопроекта против реновации. В начале апреля на встрече с жителями по вопросу реновации были задержаны муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева
и участник встречи Андрей Чивиков.
В квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова, голосовавшего против законопроекта, на следующий же день после этого произошел пожар
.
Депутату Госдумы от "Справедливой России" Галине Хованской, которая также голосовала против законопроекта, поступали угрозы
. Администратора группы "Москвичи против сноса" в Facebook Кэри Гуггенбергер избили
четверо мужчин. Активист Тимирязевского района Юлия Галямина на следующий день после подачи заявки на митинг против сноса обнаружила, что кто-то порезал колеса
ее автомобиля.