В выходные в столице значительно потеплеет Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru субботу, 29 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 7-9, по области 6-11 градусов тепла (на севере до плюс двух), ветер восточный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса, ветер южный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду.



В воскресенье, 30 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 8-10, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 метров в секунду. На выходных в столице значительно потеплеет, сообщает Гидрометцентр России . В, 29 апреля, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура в Москве 7-9, по области 6-11 градусов тепла (на севере до плюс двух), ветер восточный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков, температура в Москве 20-22, по области 18-23 градуса, ветер южный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду., 30 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве 8-10, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 метров в секунду.



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