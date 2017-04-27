Апрель в Москве стал самым дождливым с начала века

27 апреля 2017 г. Выходные порадуют потеплением до 24 градусов, если москвичи "не будут роптать" из-за дождя

Заканчивающийся апрель может стать самым влажным за последние 30 лет. Но если "москвичи не будут роптать... начиная с 29 числа они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой", пообещал директор Гидрометцентра.