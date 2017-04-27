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Столичный мэр предложит ряд поправок в закон о реновации
28 апреля 2017 г. | Время публикации 10:32
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ряд существенных поправок в программу реновации жилого фонда Москвы. Перечень предполагаемых изменений он разместил на своей странице в социальной сети Вконтакте.

- ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"


Мэр Москвы пообещал гарантировать всем жителям сносимых пятиэтажек предоставление новой квартиры в том же районе. По его словам, исключение из этого правила будет сделано только для Зеленограда и Новой Москвы, где расселение будет проводиться в пределах административного округа. Для жителей Центрального округа также обещают найти новую квартиру в том же квартале.

"По факту будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки", — написал Собянин. По его словам, "при желании" жители пятиэтажек смогут отказаться от участия в программе, соответствующим образом проголосовав на общем собрании собственников жилья. Юристы отмечают, что на данный момент решения собрания не имеют юридической силы по вопросу решения судьбы дома, но призывают голосовать всеми возможными способами, поскольку в дальнейшем этот вопрос может быть урегулирован подзаконными актами и поправками.

Кроме того, между лишением права собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке и получения права собственности на новую квартиру не будет временного зазора — вывод пятиэтажки из эксплуатации будет осуществляться только после подписания всеми гражданами актов приема-передачи старых/новых квартир. Таким образом, прекращение права собственности и регистрация права собственности на новую квартиру будут происходить практически одновременно.

Еще один новый пункт касается ремонта квартир. Собянин обещает, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой. По его словам, качество отделки будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу, а тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом. Права и обязательства владельцев купленных в ипотеку хрущёвок останутся прежними, а банки не смогут потребовать досрочного погашения такого ипотечного кредита. Владельцы нежилых помещений смогут получить равнозначное помещение или денежную компенсацию, которая будет соответствовать рыночной стоимости помещения, а владельцы неприватизированных квартир смогут по собственному выбору получить новую квартиру в собственность или сохранить социальный наем.
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