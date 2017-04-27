Столичный мэр предложит ряд поправок в закон о реновации

27 апреля 2017 г. Юристы: голосование по реновации 15 мая не предусмотрено законом, но игнорировать его нельзя

Юристы замечают, что голосование через МФЦ или "Активного гражданина" является лишь опросом, ни к чему не обязывающим чиновников. Однако в отсутствие правового поля москвичам рекомендуется голосовать всеми возможными способами.