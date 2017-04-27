]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
апреля
pda
Поиск
Архив

Межпарковый велопрокат заработает с 1 мая в парке "Сокольники"
28 апреля 2017 г. | Время публикации 09:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Удастся ли пересадить москвичей на велосипеды
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
С 1 мая в парке "Сокольники" стартует новый проект "Межпарковый велопрокат". Как сообщается на сайте столичной мэрии, проект запускает департамент транспорта вместе с городским общественным велопрокатом Velobike.ru.

Арендовать велосипед можно будет в одном парке, а вернуть в другом. Для этого понадобится зарегистрироваться при помощи телефона или банковской карты, оплатить доступ в терминале, на сайте или в мобильном приложении и ввести полученные логин и ПИН-код на руле велосипеда. Когда появится надпись "Удачной поездки", можно будет начинать прогулку. Первый маршрут проложат между парком "Сокольники", садом имени Баумана и Таганским парком. Поездки до получаса включены в стоимость доступа, за время свыше 30 минут берется дополнительная плата. Доступ на 24 часа стоит 150 рублей, на месяц — 600, а на весь сезон — 1200. Проект будет работать до 1 ноября.

Как отметила замруководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева, сейчас пользователями столичного велопроката являются около полумиллиона человек: в 2016 году количество поездок на велопрокате выросло в 15 раз по сравнению с 2014 годом и по итогам прошлого года составило более полутора миллионов поездок. Поэтому велопрокат собираются развивать и за пределами центра столицы, планируя ежегодно добавлять по 500 новых велосипедов и по 50 новых станций. А планы нынешней реконструкции по программе "Моя улица" предусматривают в том числе и создание единой сети велодорожек, которые свяжут в единую велосеть, дабы беспрепятственно передвигаться из спальных районов в центр города.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Центр и спальные районы Москвы свяжут единой велосетью
14 апреля 2017 г.
Центр и спальные районы Москвы свяжут единой велосетью
В систему городского велопроката будут ежегодно добавлять по 500 новых велосипедов в разных районах города, а все велополосы и велодорожки в городе свяжут в единую велосеть. Это позволит передвигаться из спальных районов в центр.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.04.2017   10:30
5
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 28 апреля 2017 г. // Последняя новость 10:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>