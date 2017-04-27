Межпарковый велопрокат заработает с 1 мая в парке "Сокольники"

14 апреля 2017 г. Центр и спальные районы Москвы свяжут единой велосетью

В систему городского велопроката будут ежегодно добавлять по 500 новых велосипедов в разных районах города, а все велополосы и велодорожки в городе свяжут в единую велосеть. Это позволит передвигаться из спальных районов в центр.