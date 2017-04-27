СК проверит информацию о попытке хищения квартиры у 93-летнего ветерана Рубрики: Общество

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Как сообщает портал



Пенсионерка рассказала о своем госте соседу, а тот, заподозрив неладное, посоветовал ей обратиться в прокуратуру, поскольку в опорном пункте полиции ее заявление зарегистрировать отказались. Женщина подала документы на восстановление утерянного паспорта, и тогда в ее квартире вновь оказался Тараканов, который утверждал, что действует с санкции участкового Красносельского района.



После того, как сосед Олег вызвал полицию, священнослужителя отпустили, а женщину отправили в психоневрологическую больницу номер 3. На протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд органами опеки был подан иск о признании ее недееспособной. Тогда же в суде появился некий Дмитрий Вайнштейн из Израиля, представившийся племянником женщины.



На рассмотрение дела в суде пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Врачи утверждают, что женщину никто не забирал из ОВД, а она сама обратилась к ним за помощью, тогда как сама она это не подтверждает.



Одинокие пенсионеры – одна из самых уязвимых перед черными риелторами категорий граждан. Недавно СМИ стало известно о банде мошенников, которые под видом полицейских лишали пожилых женщин жилья по Следственный комитет РФ по Москве организовал доследственную проверку по сообщению в СМИ о неправомерном помещении 90-летней женщины в психиатрическую больницу с целью завладения ее квартирой на проспекте Мира . Об этом сообщается на сайте ведомства Как сообщает портал "360 градусов" , полгода назад женщине начали поступать многочисленные звонки с предложениями об опеке. После этого к ней пришел иерей церкви Филиппа Митрополита в Мещанской слободе Александр Тараканов, который под предлогом проверки "духовной освященности жилища" уговорил женщину подписать какие-то документы и забрал у нее паспорт и все документы на квартиру, якобы на ответственное хранение.Пенсионерка рассказала о своем госте соседу, а тот, заподозрив неладное, посоветовал ей обратиться в прокуратуру, поскольку в опорном пункте полиции ее заявление зарегистрировать отказались. Женщина подала документы на восстановление утерянного паспорта, и тогда в ее квартире вновь оказался Тараканов, который утверждал, что действует с санкции участкового Красносельского района.После того, как сосед Олег вызвал полицию, священнослужителя отпустили, а женщину отправили в психоневрологическую больницу номер 3. На протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд органами опеки был подан иск о признании ее недееспособной. Тогда же в суде появился некий Дмитрий Вайнштейн из Израиля, представившийся племянником женщины.На рассмотрение дела в суде пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Врачи утверждают, что женщину никто не забирал из ОВД, а она сама обратилась к ним за помощью, тогда как сама она это не подтверждает.Одинокие пенсионеры – одна из самых уязвимых перед черными риелторами категорий граждан. Недавно СМИ стало известно о банде мошенников, которые под видом полицейских лишали пожилых женщин жилья по хитрой схеме . Они убеждали пенсионерок выступить в роли приманки якобы для поимки преступников, а чтобы женщины никому ничего не рассказали, говорили, что "операция" секретна и в случае огласки может сорваться. В итоге десятки пенсионерок потеряли и деньги, и квартиры.



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