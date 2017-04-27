]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
апреля
pda
Поиск
Архив

СК проверит информацию о попытке хищения квартиры у 93-летнего ветерана
28 апреля 2017 г. | Время публикации 08:25
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Следственный комитет РФ по Москве организовал доследственную проверку по сообщению в СМИ о неправомерном помещении 90-летней женщины в психиатрическую больницу с целью завладения ее квартирой на проспекте Мира . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает портал "360 градусов", полгода назад женщине начали поступать многочисленные звонки с предложениями об опеке. После этого к ней пришел иерей церкви Филиппа Митрополита в Мещанской слободе Александр Тараканов, который под предлогом проверки "духовной освященности жилища" уговорил женщину подписать какие-то документы и забрал у нее паспорт и все документы на квартиру, якобы на ответственное хранение.

Пенсионерка рассказала о своем госте соседу, а тот, заподозрив неладное, посоветовал ей обратиться в прокуратуру, поскольку в опорном пункте полиции ее заявление зарегистрировать отказались. Женщина подала документы на восстановление утерянного паспорта, и тогда в ее квартире вновь оказался Тараканов, который утверждал, что действует с санкции участкового Красносельского района.

После того, как сосед Олег вызвал полицию, священнослужителя отпустили, а женщину отправили в психоневрологическую больницу номер 3. На протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд органами опеки был подан иск о признании ее недееспособной. Тогда же в суде появился некий Дмитрий Вайнштейн из Израиля, представившийся племянником женщины.

На рассмотрение дела в суде пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Врачи утверждают, что женщину никто не забирал из ОВД, а она сама обратилась к ним за помощью, тогда как сама она это не подтверждает.

Одинокие пенсионеры – одна из самых уязвимых перед черными риелторами категорий граждан. Недавно СМИ стало известно о банде мошенников, которые под видом полицейских лишали пожилых женщин жилья по хитрой схеме. Они убеждали пенсионерок выступить в роли приманки якобы для поимки преступников, а чтобы женщины никому ничего не рассказали, говорили, что "операция" секретна и в случае огласки может сорваться. В итоге десятки пенсионерок потеряли и деньги, и квартиры.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Неизвестные выставили на продажу квартиру пропавшего почти год назад пенсионера
20 октября 2016 г.
Неизвестные выставили на продажу квартиру пропавшего почти год назад пенсионера
Об исчезновении 63-летнего одинокого мужчины заявила его соседка. По ее словам, пенсионер не появлялся в квартире с декабря. В марте его квартиру выставили на продажу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
4 октября 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.04.2017   10:30
5
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 28 апреля 2017 г. // Последняя новость 10:32
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>