В московском метро объявили о воздушной тревоге из-за технического сбоя Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Никаких действий по эвакуации пассажиров из поездов не проводилось, а сотрудники метрополитена заявляли, что ничего об этом не знают, передает В столичном метро по громкой связи объявили о воздушной тревоге в городе и эвакуации людей. Как сообщает Business FM со ссылкой на слова очевидца, объявления "Воздушная тревога в Москве" и "Эскалаторы работают только на выход" прозвучали, когда пассажиры переходили со станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии на "Павелецкую" Кольцевой линии. По словам очевидца, успевшего доехать до станции "Комсомольская" Кольцевой линии и выйти на улицу, все эскалаторы там работали только на выход.Никаких действий по эвакуации пассажиров из поездов не проводилось, а сотрудники метрополитена заявляли, что ничего об этом не знают, передает РБК . В метро произошедшее объяснили техническим сбоем. "У нас в районе 11 часов проводились технические работы на оборудовании, которое отвечает за оповещение. В результате произошел кратковременный технический сбой, продлившийся около пяти минут, но безусловно, никакой воздушной тревоги и эвакуации, а также внештатной работы метрополитена не было", — пояснили "Известиям" в пресс-центре столичного метрополитена. Сейчас метро работает в штатном режиме.



Предыдущая статья | Следующая статья

