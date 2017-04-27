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В московском метро объявили о воздушной тревоге из-за технического сбоя
28 апреля 2017 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В столичном метро по громкой связи объявили о воздушной тревоге в городе и эвакуации людей. Как сообщает Business FM со ссылкой на слова очевидца, объявления "Воздушная тревога в Москве" и "Эскалаторы работают только на выход" прозвучали, когда пассажиры переходили со станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии на "Павелецкую" Кольцевой линии. По словам очевидца, успевшего доехать до станции "Комсомольская" Кольцевой линии и выйти на улицу, все эскалаторы там работали только на выход.

Никаких действий по эвакуации пассажиров из поездов не проводилось, а сотрудники метрополитена заявляли, что ничего об этом не знают, передает РБК. В метро произошедшее объяснили техническим сбоем. "У нас в районе 11 часов проводились технические работы на оборудовании, которое отвечает за оповещение. В результате произошел кратковременный технический сбой, продлившийся около пяти минут, но безусловно, никакой воздушной тревоги и эвакуации, а также внештатной работы метрополитена не было", — пояснили "Известиям" в пресс-центре столичного метрополитена. Сейчас метро работает в штатном режиме.
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Пятница, 28 апреля 2017 г. // Последняя новость 15:49
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