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Траты Москвы на обустройство парков превысили бюджеты всех городов-миллионников, кроме Петербурга
28 августа 2017 г. | Время публикации 18:12 | Последние изменения 18:15
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти по состоянию на конец августа заключили контрактов на создание и благоустройство парков в общей сложности на 44,8 миллиарда рублей, а до конца года эта сумма увеличится до 50 миллиардов, подсчитала газета "Ведомости", проанализировав данные на сайте госзакупок. В прошлом году расходы на эти цели были в два с лишним раза меньше.

Издание отмечает, что расходы Москвы на парки превзошли бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга. Например, расходные части бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 году составляют 37-39 миллиардов рублей, у остальных городов - еще меньше.

Кроме того, затраты на благоустройство парков превысили вложения в программу "Моя улица". В нынешнем году власти планировали направить на нее 34,5 миллиарда рублей, однако, как ранее выяснил РБК, расходы на реконструкцию улиц до конца года могут превысить 42 миллиарда: к июлю мэрия уже заключила 70 контрактов общим объемом 33,5 миллиарда на проектирование, строительные работы и поставку гранита, а тендеры на 8,6 миллиарда на тот момент еще разыгрывались.

Средства на благоустройство парков распределялись мэрией по трем основным направления: районные парки и скверы (5,2 миллиарда рублей), крупные парки (14 миллиардов) и новые объекты, такие как "Зарядье", "Остров мечты", "Парк будущего" (25,6 миллиарда). Собянин ранее обещал, что в 2017 году в городе появится 56 новых парков, а 129 существующих будут благоустроены.
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Понедельник, 28 августа 2017 г. // Последняя новость 18:12
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