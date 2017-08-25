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Собянин заявил о планах превратить реку Яузу в "гигантский парк"
28 августа 2017 г. | Время публикации 16:08 | Последние изменения 17:04
Рубрики: Городская инфраструктура, Экология  
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Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении столичных властей начать в следующем году масштабное благоустройство реки Яузы. По словам градоначальника, в настоящий момент идет разработка этого проекта, который затем будет согласовываться и обсуждаться с жителями. В конечном счете Яуза может превратиться "в гигантский парк площадью в 700 гектаров".

"На будущий год мы планируем очень большой проект по Яузе, мне кажется, он станет одним из знаковых в 2018 году. Охватим большую часть реки, которая сегодня еще находится в плачевном состоянии. Это особо охраняемая территория, там не будет никакого коммерческого строительства. Планируется благоустройство территорий, уборка, озеленение, создание спортивных и детских площадок, дорожек, освещения, системы безопасности. Помимо прочего, мы очистим и саму реку", - рассказал Собянин в беседе с "Газетой.Ru".

Мэр также затронул тему ревитализации Москвы-реки. По его словам, стоков, вредящих экологии, становится меньше с каждым годом. "Это происходит из-за того, что большая промышленность постепенно уходит из Москвы, а, кроме того, такие загрязнители, как Московский НПЗ, очень серьезно пересмотрели свои экологические программы", - заверил градоначальник.

Напомним, ранее стало известно, что столичные власти заключили контракт на создание парка в Братеевской пойме на берегу Москвы-реки: чиновники пообещали создать там "красивое и модное" место для отдыха с теннисными кортами, полем для мини-футбола, пешеходными тропинками и велодорожками. От инициативы оказались не в восторге городские активисты, которые напомнили, что почти любое благоустройство в столице сопровождается массовыми вырубками деревьев, обдиранием газонов, а также "бордюрингом и урбаниной".
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