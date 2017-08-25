В трех районах Москвы ночью снова повышался уровень сероводорода

23 августа 2017 г. Гринпис показал на карте, чем дышат районы Москвы в течение суток

Интерактивная карта позволяет отслеживать, как в течение дня меняется концентрация опасных загрязняющих веществ в воздухе. Данные собираются в режиме реального времени с 56 московских станций Мосэкомониторинга.