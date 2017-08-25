Полиция проверяет видео с разъезжавшими по ступенькам МГУ дорогими иномарками

15 сентября 2016 г. Лихачи на Hummer проехались по ступеням главного здания МГУ

Молодые люди на черном внедорожнике попытались доехать до самых дверей университета, однако реализовать задуманное до конца им не удалось. Зато видеороликом инцидента заинтересовалась полиция, которая сейчас ищет водителя.