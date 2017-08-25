Полиция проверяет видео с разъезжавшими по ступенькам МГУ дорогими иномарками

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент изучают видеозапись с ездой двух автомобилей по лестнице у главного здания МГУ. Об этом РБК
сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.
Видеозапись инцидента утром в понедельник была опубликована
в социальной сети Instagram пользователем под ником majorka_777. На видео легковой автомобиль Jaguar и внедорожник Infiniti разъезжают по ступенькам университета. За происходящим, судя по ролику, наблюдали не менее двух десятков молодых людей.
Отметим, что в сентябре прошлого года столичная полиция проводила проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором по ступеням главного здания МГУ на Воробьевых горах ездили "мажоры" на внедорожнике Hummer
. СМИ тогда сообщали, что за рулем автомобиля могла находиться бывшая студентка Арина Михальцова, которую отчислили за неуспеваемость. Предполагалось, что автомобиль принадлежит ее отцу, бизнесмену Михаилу Михальцову.
В декабре в социальных сетях появилось еще одно видео, на котором вишневый Hummer катался по газону возле МГУ
. Владельцем внедорожника оказался гонщик Алексей Смагин, он сам явился в полицию. Суд назначил ему административный арест сроком на 14 суток. До этого Смагин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.