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Полиция проверяет видео с разъезжавшими по ступенькам МГУ дорогими иномарками
28 августа 2017 г. | Время публикации 16:46 | Последние изменения 17:55
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент изучают видеозапись с ездой двух автомобилей по лестнице у главного здания МГУ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Видеозапись инцидента утром в понедельник была опубликована в социальной сети Instagram пользователем под ником majorka_777. На видео легковой автомобиль Jaguar и внедорожник Infiniti разъезжают по ступенькам университета. За происходящим, судя по ролику, наблюдали не менее двух десятков молодых людей.

Отметим, что в сентябре прошлого года столичная полиция проводила проверку по факту размещенного в интернете видеоролика, на котором по ступеням главного здания МГУ на Воробьевых горах ездили "мажоры" на внедорожнике Hummer. СМИ тогда сообщали, что за рулем автомобиля могла находиться бывшая студентка Арина Михальцова, которую отчислили за неуспеваемость. Предполагалось, что автомобиль принадлежит ее отцу, бизнесмену Михаилу Михальцову.

В декабре в социальных сетях появилось еще одно видео, на котором вишневый Hummer катался по газону возле МГУ. Владельцем внедорожника оказался гонщик Алексей Смагин, он сам явился в полицию. Суд назначил ему административный арест сроком на 14 суток. До этого Смагин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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