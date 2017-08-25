Школа вблизи Соборной мечети Москвы все-таки перенесла торжественную линейку на 4 сентября

Школа номер 2107 вблизи Московской соборной мечети в Мещанском районе столицы передвинула торжественную линейку в честь Дня знаний на 4 сентября. За такое решение на заседании управляющего совета школы проголосовало большинство родителей, сообщил "Интерфаксу"
председатель совета Максим Макаров.
Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появилась информация, что некоторые школы Мещанского района могут перенести
торжественные линейки в связи с тем, что 1 сентября совпадает с мусульманским праздником Курбан-байрам. Это связывали с мерами безопасности, так как на утреннюю молитву к Соборной мечети по традиции стечется масса верующих. Одних родителей известие о переносе возмутило, другие, напротив, признались, что рады начать учебный год чуть позже.
Некоторые школы поспешили опровергнуть сведения о переносе линеек, но в школе 2107 подтвердили, что обсудят этот вопрос. При этом директор школы Олеся Лукашук говорила, что обсуждается дата не 4 сентября, а 2-е. Макаров по итогам заседания подчеркнул, что речь идет не о переносе начала учебного года, а только о торжественной линейке. Школа, по его словам, будет работать в обычном режиме 1 сентября.
Председатель управляющего совета не уточнил, каким будет распорядок дня в школе. На сайте учебного заведения информации о переносе линейки и других сведений относительно Дня знаний нет. По словам Макарова, родители назвали понедельник более удобным днем для торжественной линейки, так как в пятницу, 1 сентября, не все вернутся с отдыха. Он также отметил, что в школе 2107 есть дети из мусульманских семей, и им было бы удобнее отпраздновать Курбан-Байрам вместе. "В принятом нами решении нет никакого конфликта", - резюмировал Макаров.
В Московском муфтияте приветствовали решение школы 2107, назвав его "мудрым". "Хорошо, что консенсус был найден", - сказал агентству "Интерфакс-Религия" муфтий Москвы и Центрального региона России Альбир Крганов. По его мнению, такой компромисс позволит учесть интересы и школьников, и молящихся, а также "грамотно разведет потоки тех и других".
Председатель комиссии по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров тоже одобрил перенос линейки на 4 сентября. "Все правильно, хорошо, что они такое решение приняли. Мусульмане по понятным причинам не могут перенести свой праздник, а школа находится вблизи мечети, и очень много народа в этот день пойдут праздник мусульманский отмечать", - сказал он.
По мнению Боброва, решение управляющего совета школы не нарушает прав школьников. "У нас государство светское, каждый может исповедовать любую религию или никакую, а поскольку в данном случае много людей исповедует мусульманство, и они свои обычаи будут реализовывать, совершенно нормально, ничего страшного, что у школьников на один-два дня 1 сентября переместится", - считает замглавы СПЧ.
Бобров назвал решение школы "примером того, как может грамотно сосуществовать
светское государство и религия". "Если бы не перенесли, тогда были бы столпотворения совершенно ненужные, школьники бы спрашивали, откуда столько людей, поэтому все нормально", - заключил председатель комиссии.
Между тем в Подмосковье 35 школам вблизи мест празднования Курбан-байрама рекомендовано перенести время проведения линеек 1 сентября на 10 часов утра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Подмосковья, отметив, что "у многих так и было спланировано".