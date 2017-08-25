МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды в ближайшие часы Рубрики: Погода

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"Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду", - сказал представитель пресс-службы.



Во время непогоды возможно затопление дорог, затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта, повреждения линий электропередачи, а также повал деревьев. В ближайшие часы в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС. В ведомстве отметили, что неблагоприятная погода сохранится на протяжении всего понедельника, а также продолжится в ночь на вторник, 29 августа."Синоптики Росгидромет предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны в ближайшие 1-2 часа в Москве и Московской области ожидается местами сильный дождь, шквалистое усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду", - сказал представитель пресс-службы.Во время непогоды возможно затопление дорог, затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий, промыв грунта, повреждения линий электропередачи, а также повал деревьев.



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