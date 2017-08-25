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Пречистенку и 13 прилегающих переулков будут перекрывать для автомобилистов две ночи
28 августа 2017 г. | Время публикации 11:11 | Последние изменения 15:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Улицу Пречистенку и 13 прилегающих к ней переулков будут перекрывать с 29 по 31 августа с 22:00 вечера до 6:30 утра, сообщается на сайте департамента капитального ремонта Москвы. В дневные часы улицы будут открыты для транспорта. За время перекрытий на Пречистенке уложат новый асфальт, а по переулкам будут подвозить строительные материалы. Проезд будет открыт для местных жителей и спецтехники.

Планируется перекрыть Кропоткинский, Померанцев, Еропкинский, Мансуровский, Малый Левшинский, Чистый, Сеченовский, Барыковский, Пречистенский, Лопухинский, Всеволожский, Хрущевский и Чертольский переулки. "Временные перекрытия движения в центре Москвы вводятся только на тех улицах и переулках, где без этого невозможно обойтись из-за сложности укладки и выравнивания новой дорожной одежды", - говорится в сообщении.

Автомобилисты смогут объехать Пречистенку и закрытые переулки по Большому Левшинскому и Гагаринскому переулкам, Сивцеву Вражку, Новому Арбату, Смоленскому и Гоголевскому бульварам, Остоженке и Пречистенской набережной. Также частично изменятся маршруты автобусов N 15, 255 и М3. Автобус N 15 (ВДНХ (южная) - Реутов) проследует по сокращенному маршруту до станции метро "Кропоткинская", не доезжая до Пречистенки. Автобусы 255 (стадион "Лужники" (южный) - станция метро "Таганская") и М3 (стадион "Лужники" (южный) - метро "Семеновская") будут объезжать Пречистенку по Остоженке.

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