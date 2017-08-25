Власти пообещали убрать с центральных улиц Москвы баннеры с позорными ляпами (ФОТО)

25 августа 2017 г. В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)

Ливневые стоки в Зюзино оказались в таком состоянии, что после дождя улицы там превратились в трассы для рафтинга. Жители же шутят, что промэрские СМИ скоро начнут писать про новую туристическую достопримечательность - Зюзинский водопад.