NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
августа
pda
Поиск
Архив

Власти пообещали убрать с центральных улиц Москвы баннеры с позорными ляпами (ФОТО)
28 августа 2017 г. | Время публикации 19:56 | Последние изменения 20:19
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти в ближайшее время демонтируют появившиеся в центре города баннеры программы "Моя улица" с нелепыми орфографическими ошибками, рассказала радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь префектуры Центрального административного округа Елена Седина. По ее словам, позорные вывески разместила компания, занимающаяся строительством на площади Павелецкого вокзала.

Ранее москвич Алексей Одинцов разместил в сообществе "Автомобилисты Москвы" в Facebook фотографии, которые, по его словам, наглядно отражают "уровень образования тех, кто разводит урбанину в нашем городе". На одном из изображений был запечатлен баннер программы "Моя улица", надпись на котором гласила: "Краснопресненская наберажная", на второй фотографии авторы баннера отличились с написанием площади у метро "Добрынинская", назвав станцию "Дабрыненской".

Первым из чиновников, прокомментировавших сложившуюся ситуацию, стала пресс-секретарь департамента капитального ремонта города Москвы Татьяна Блинова. "Пока у меня нет ни малейшего представления, кто это понаделал. Смешно, действительно. Мы такого не делали. А вот кто это еще делал, узнаем", - заявила она. Спустя несколько часов представитель префектуры ЦАО Елена Седина заверила, что виновнику уже направлено уведомление об исправлении ситуации. "Приносим извинения москвичам и благодарим за внимательное отношение", - добавила она.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)
25 августа 2017 г.
В районе Зюзино после чудо-благоустройства неожиданно появился водопад (ВИДЕО)
Ливневые стоки в Зюзино оказались в таком состоянии, что после дождя улицы там превратились в трассы для рафтинга. Жители же шутят, что промэрские СМИ скоро начнут писать про новую туристическую достопримечательность - Зюзинский водопад.
10 августа 2017 г.
10 июля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.08.2017   4:22
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 29 августа 2017 г. // Последняя новость 28 августа 2017 г. 20:05
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>