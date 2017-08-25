Тендер на благоустройство территории МГУ, против которого выступала общественность, отменили

25 августа был отменен тендер на комплексное благоустройство территории МГУ, против которого активно выступали студенты, преподаватели и неравнодушные москвичи. Об этом сообщает на своей странице в Facebook
инициативная группа МГУ со ссылкой на портал госзакупок
.
Проект стоимостью 2,7 миллиарда рублей предполагал "восстановление исторического облика" территории рядом с главным зданием университета. Благоустройство должно было развернуться на 57 гектарах и затронуть улицы Косыгина, Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Университетский проспект и Университетскую площадь. Планировалось отремонтировать фонтаны, фонари и скульптуры, заменить инженерные сети, гранит и асфальт на дорожках, а также обустроить экотропы в парке.
Преподаватели и студенты МГУ, а также жители прилегающих районов выступили против проекта. По их мнению, исторический облик университетского ансамбля в результате такого благоустройства, наоборот, будет уничтожен. На территории МГУ запрещена любая строительная деятельность, за исключением реставрации. Между тем собственно реставрацию культурных объектов проект в действительности не предусматривает: об этом говорится в официальном ответе
департамента капитального ремонта Москвы.
"Это еще не победа - как мы предполагаем, в ближайшее время департамент капитального ремонта доработает проектную документацию, и, скорее всего, заново объявит тендер, однако в этот раз он должен быть на меньшую сумму, пройти в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия" и предполагать реальную реставрацию кампуса МГУ, а не разгром ее территории под видом "благоустройства", - отметили в инициативной группе.
По некоторым данным, департамент капремонта уже пытается согласовать новую версию проекта "реставрации и приспособления для современного использования" университетского парка. Об этом пишет муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова
. Такая формулировка тоже грозит опасными новшествами, беспокоятся активисты.
Напомним, студенты МГУ также добиваются переноса будущей фан-зоны
чемпионата мира по футболу, которую собираются разместить прямо возле главного здания университета. Ее появление нарушит покой живущих в ГЗ студентов и аспирантов и может сорвать учебный процесс. Активисты просят перенести фан-зону на ВДНХ, но в оргкомитете чемпионата утверждают, что площадку уже утвердила FIFA, поэтому перенести ее невозможно. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что фан-зону можно лишь передвинуть подальше от главного здания. Студентов такой вариант не устраивает
, так как в любом случае под нужды фестиваля болельщиков будет задействована большая часть кампуса МГУ.