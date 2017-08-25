Тендер на благоустройство территории МГУ, против которого выступала общественность, отменили

22 июня 2017 г. Мэрия начала поиски подрядчика для проекта, грозящего уничтожить исторический облик МГУ и его территорий

Территории возле МГУ и прилегающей улице Косыгина власти обещают вернуть исторический вид, однако, по мнению некоторых студентов и преподавателей университета, публике известны далеко не все детали спорного проекта.