Полиция оцепила двор в Свиблово, чтобы возмущенные жильцы не мешали строительству теплотрассы

11 августа 2017 г. Муниципальный депутат Хамовников получила травмы, пытаясь помешать незаконной прокладке кабеля к элитному ЖК

На 3-й Фрунзенской улице идет прокладка подземных коммуникаций к элитному жилому комплексу. Работы ведутся без документов, кабель прокладывают по корням деревьев. Местные активисты давно пытаются остановить работы.