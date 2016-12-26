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Москвич сообщил о бомбе в автобусе после конфликта с водителем
28 декабря 2016 г. | Время публикации 11:06 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Полиция задержала 51-летнего жителя столицы за ложное сообщение о бомбе в автобусе после конфликта с водителем. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Мужчина сообщил, что в автобусе, который следует в сторону центра Москвы, едут двое мужчин со взрывным устройством. Осмотрев автобус, сотрудники полиции совместно с кинологом не нашли опасных предметов. Как выяснилось, у заявителя возник конфликт с водителем автобуса, над которым мужчина решил подшутить. Подозреваемый, 51-летний житель столицы, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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