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На Рождество МЦК будет работать до 2 часов ночи
28 декабря 2016 г. | Время публикации 17:11
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в ночь и 7 на 8 января 2017 года будет осуществляться до 02:00. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на канал столичной магистрали в Telegram. Там также отметили, что "Ласточки" будут курсировать по МЦК с интервалом в 12 минут.

Ранее столичные власти объявили, что поезда будут ходить по Московскому центральному кольцу всю новогоднюю ночь, также с 12-минутными интервалами. Также на станциях МЦК появятся зоны обогрева. Кроме того, в ночь на 1 января впервые будет работать и метро: интервал движения поездов с 0:30 до 5:30 составит 15 минут.
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