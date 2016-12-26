На Рождество МЦК будет работать до 2 часов ночи

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в ночь и 7 на 8 января 2017 года будет осуществляться до 02:00. Об этом сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на канал столичной магистрали в Telegram. Там также отметили, что "Ласточки" будут курсировать по МЦК с интервалом в 12 минут.
Ранее столичные власти объявили
, что поезда будут ходить по Московскому центральному кольцу всю новогоднюю ночь, также с 12-минутными интервалами. Также на станциях МЦК появятся зоны обогрева. Кроме того, в ночь на 1 января впервые будет работать и метро: интервал движения поездов с 0:30 до 5:30 составит 15 минут.