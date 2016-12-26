На Рождество МЦК будет работать до 2 часов ночи

16 декабря 2016 г. МЦК будет работать всю новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь поезда МЦК будут ходить с 12-минутными интервалами. А до 2018 года на всех станциях МЦК появятся зоны обогрева, первая из которых открылась на станции "Локомотив".