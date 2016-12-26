Объявлен конкурс на проект двух участков Северо-Восточной хорды

Власти столицы объявили конкурс на проектирование участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Как сообщили на сайте
столичного департамента строительства, победителю конкурса предстоит запроектировать строительство 18,89 километра дорог, эстакады, суммарной длиной более 7 километров. Также на этом участке появятся развязки с двумя путепроводами через МЦК в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад" и развязка на пересечении с Ярославским шоссе. Кроме того, будут реконструированы улица Станционная, 3-й Нижнелихоборский проезд, Сусоколовское шоссе, Сигнальный проезд, Нововладыкинский проезд, проезд Серебрякова. Также будет построен шестиполосный мост через реку Лихоборка, мост через реку Яуза на улице Серебрякова расширят до шести полос.
Проект строительства еще одного участка хорды от Открытого до Ярославского шоссе предусматривает строительство эстакады съезда с Северо-Восточной хорды на Ярославское шоссе, съезд в направлении проезда Серебрякова и улицы Летчика Бабушкина, левоповоротная эстакада с Ярославского шоссе на хорду в сторону Открытого шоссе, разворотный путепровод над железнодорожными путями и проспектом Мира, железнодорожные эстакады. Прилегающие к хорде улицы и дороги также будут реконструированы.
Как заявил на заседании столичного правительства мэр столицы Сергей Собянин, которого цитирует агентство "Москва"
, в результате строительства Северо-Восточной хорды количество пробок в столице снизится на 27%, а количество выбросов от автомашин - на 10% от всего объема выбросов автомашин в Москве. Напомним, что участки от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется сделать платными
, а в дальнейшем вся Северо-Восточная хорда будет передана концессионеру в качестве платного участка на 49 лет
. Юристы утверждают, что федеральное законодательство не препятствует использованию трассы общего пользования на платной основе, но автомобилистам должны предоставить бесплатную альтернативу. В мэрии говорят, что ею станет МКАД.