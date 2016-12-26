Объявлен конкурс на проект двух участков Северо-Восточной хорды

5 сентября 2016 г. Северо-Восточная хорда может стать целиком платной

Об этом сообщают источники "Ведомостей", близкие к мэрии и потенциальному концессионеру – управляющей компании "Лидер". При введении платы только на отдельных участках будет сложно вернуть инвестиции.