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Пособия многодетным семьям Москвы теперь будут выплачивать до совершеннолетия каждого ребенка
28 декабря 2016 г. | Время публикации 18:43
Рубрики: Дети  
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Moscow-Live.ru
На заседании Мосгордумы в среду, 28 декабря, принят законопроект об изменениях в закон о выплатах пособий многодетным семьям, ранее внесенный мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно документу, пособия будут выплачиваться до достижения каждым ребенком 18 лет, а не 16, как это происходит сейчас.

Впрочем, у данного законопроекта есть один ключевой критерий: выплата пособий с 16 до 18 лет будут производиться только в том случае, если ребенок продолжает учиться, передает ТАСС со ссылкой на редактора документа, председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

Кроме того, решение о назначении пособий будет приниматься не только исходя из уровня дохода, но и имущественных возможностей каждой отдельной семьи.
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Среда, 28 декабря 2016 г. // Последняя новость 18:43
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