Пособия многодетным семьям Москвы теперь будут выплачивать до совершеннолетия каждого ребенка Рубрики: Дети

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru На заседании Мосгордумы в среду, 28 декабря, принят законопроект об изменениях в закон о выплатах пособий многодетным семьям, ранее внесенный мэром столицы Сергеем Собяниным. Согласно документу, пособия будут выплачиваться до достижения каждым ребенком 18 лет, а не 16, как это происходит сейчас.



Впрочем, у данного законопроекта есть один ключевой критерий: выплата пособий с 16 до 18 лет будут производиться только в том случае, если ребенок продолжает учиться, передает ТАСС со ссылкой на редактора документа, председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.



Кроме того, решение о назначении пособий будет приниматься не только исходя из уровня дохода, но и имущественных возможностей каждой отдельной семьи.



Предыдущая статья

