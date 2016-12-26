Москвичи все чаще выбирают дистанционную запись к врачу

Москвичи всё чаще выбирают для записи к врачу дистанционные способы — интернет, телефон или мобильные приложения. В этом году таких пациентов стало на 15 процентов больше, или свыше трети всех, кто бывает в поликлиниках. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, москвичи стали записываться к врачу с помощью мобильных приложений в два раза чаще. За весь 2015 год пациенты использовали такие приложения около 2,2 миллиона раз, а с января по октябрь 2016 года записей стало уже 5,4 миллиона. Ещё более популярным становится запись через московский портал госуслуг — 7,7 миллиона записей. А через центр телефонных обращений москвичи записались к врачам около 1,8 миллиона раз. Также запланировать визит к доктору можно с помощью мессенджера Telegram.
Всего через систему ЕМИАС Москвы за год прошло 100 миллионов записей к медработникам. 88 процентов записавшихся попадают к терапевту в день обращения или на следующий день. Кроме того, более половины поликлиник столицы начали использовать электронные медкарты, которые уже получили 2,6 миллиона человек, врачи выписали 1,3 миллиона электронных больничных листов и 18 миллионов электронных рецептов. Сами медики получили возможность вносить предложения по доработке системы ЕМИАС, благодаря чему их удовлетворённость работой за полгода выросла сразу на 70 процентов.
Напомним, до конца следующего года электронные медицинские карты появятся у всех прикрепленных к поликлиникам
, а с нового года к ЕМИАС подключат стационары, после чего в электронные карты пациентов начнет поступать информация о лечении при госпитализации
.А до конца I квартала 2017 года все бригады скорой помощи получат планшеты
с доступом к ЕМИАС и электронным картам пациентов. В число врачей, к которым можно будет записаться через систему, войдут врачи-психиатры и наркологи.