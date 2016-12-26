Станция метро "Фрунзенская" откроется уже 29 декабря Рубрики: Метрополитен

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По его словам, станция заработает в обычном режиме "после обеда или в обед". Отметим, что первоначально планировалось, что работы на "Фрунзенской" завершатся только в феврале 2017 года, однако ее все-таки запустят с опережением графика. За прошедший год на станции установили четвертый эскалатор, обновили вестибюль и заменили инженерные системы.



Ликсутов ранее Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии московского метрополитена после годового ремонта в четверг, 29 декабря, вновь откроется для пассажиров. Об этом, как сообщает "Интерфакс" , сегодня объявил заммэра Москвы, глава городского Департамента транспорта Максим Ликсутов.По его словам, станция заработает в обычном режиме "после обеда или в обед". Отметим, что первоначально планировалось, что работы на "Фрунзенской" завершатся только в феврале 2017 года, однако ее все-таки запустят с опережением графика. За прошедший год на станции установили четвертый эскалатор, обновили вестибюль и заменили инженерные системы.Ликсутов ранее заявлял , что благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора пропускная способность "Фрунзенской" после реконструкции увеличится на треть - до 28 тысяч пассажиров в час. Новые эскалаторы, подобные тем, что установлены на станциях "Бауманская" и "Проспект Мира", полностью удовлетворяют всем нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 8 июля 2016 г. Станцию "Фрунзенская" откроют для пассажиров раньше срока

Работы по реконструкции вестибюля станции Фрунзенская идут с опережением графика, ее планируется открыть уже до конца года. Благодаря установке дополнительного эскалатора пропускная способность станции увеличится на треть.

