Станция метро "Фрунзенская" откроется уже 29 декабря

Станция "Фрунзенская" Сокольнической линии московского метрополитена после годового ремонта в четверг, 29 декабря, вновь откроется для пассажиров. Об этом, как сообщает "Интерфакс"
, сегодня объявил заммэра Москвы, глава городского Департамента транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, станция заработает в обычном режиме "после обеда или в обед". Отметим, что первоначально планировалось, что работы на "Фрунзенской" завершатся только в феврале 2017 года, однако ее все-таки запустят с опережением графика. За прошедший год на станции установили четвертый эскалатор, обновили вестибюль и заменили инженерные системы.
Ликсутов ранее заявлял
, что благодаря установке дополнительного четвертого эскалатора пропускная способность "Фрунзенской" после реконструкции увеличится на треть - до 28 тысяч пассажиров в час. Новые эскалаторы, подобные тем, что установлены на станциях "Бауманская" и "Проспект Мира", полностью удовлетворяют всем нормам и требованиям безопасности, а также потребляют на 40 процентов меньше электроэнергии.