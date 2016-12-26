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Тоннель для влюбленных появится на Поклонной горе
28 декабря 2016 г. | Время публикации 10:23
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На Поклонной горе к Новому году установят светящийся тоннель в форме сердца: на его фоне будут фотографироваться молодожёны, которые часто выбирают Поклонную гору для прогулок после загса. Как сообщается на сайте столичной мэрии, тоннель простоит на аллее Молодожёнов до Дня святого Валентина 14 февраля. Верх 12-метрового тоннеля украсят два свадебных кольца, а внутри разместят более десятка светящихся голубей.

"Аллея Молодожёнов — отличное место для романтических фотосессий. Кроме того, люди нередко приезжают в эту часть парка, чтобы прогуляться после свадьбы", — пояснили в пресс-службе. Также сообщается, что к празднику на главной аллее и аллее Мира установят светодинамические фонтаны, инсталляцию "Стена желаний" и арки, украшенные снежинками. А в начале декабря на Поклонной горе появился гигантский елочный шар диаметром 17 метров с танцплощадкой внутри. В трек-лист танцплощадки вошли известные песни и мелодии, среди которых песня группы ABBA "Happy New Year", "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, песня "Московские окна" в исполнении группы "Московские девчата", "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля и другие.
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