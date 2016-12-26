Тоннель для влюбленных появится на Поклонной горе

На Поклонной горе к Новому году установят светящийся тоннель в форме сердца: на его фоне будут фотографироваться молодожёны, которые часто выбирают Поклонную гору для прогулок после загса. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, тоннель простоит на аллее Молодожёнов до Дня святого Валентина 14 февраля. Верх 12-метрового тоннеля украсят два свадебных кольца, а внутри разместят более десятка светящихся голубей.
"Аллея Молодожёнов — отличное место для романтических фотосессий. Кроме того, люди нередко приезжают в эту часть парка, чтобы прогуляться после свадьбы", — пояснили в пресс-службе. Также сообщается, что к празднику на главной аллее и аллее Мира установят светодинамические фонтаны, инсталляцию "Стена желаний" и арки, украшенные снежинками. А в начале декабря на Поклонной горе появился гигантский елочный шар диаметром 17 метров с танцплощадкой внутри
. В трек-лист танцплощадки вошли известные песни и мелодии, среди которых песня группы ABBA "Happy New Year", "Зима" из цикла "Времена года" Антонио Вивальди, песня "Московские окна" в исполнении группы "Московские девчата", "Зима" в исполнении Эдуарда Хиля и другие.