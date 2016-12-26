Тоннель для влюбленных появится на Поклонной горе

30 ноября 2016 г. Шар с танцплощадкой из книги рекордов Гиннесса появится на Поклонной горе

В трек-лист танцплощадки войдут известные "зимние" песни и мелодии, сборка шара начнется 1 декабря и продлится больше недели. Еще два светящихся шара меньших размеров установят на ВДНХ и в Зеленограде.