]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
декабря
pda
Поиск
Архив

В столичном метро будут транслировать новогоднее обращение президента
28 декабря 2016 г. | Время публикации 13:05
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Столичные власти организуют в ночь с 31 декабря на 1 января праздничную новогоднюю обстановку в метрополитене. Одной из ее составных частей станет трансляция традиционного обращения президента РФ, сообщает "Интерфакс".

"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - заявил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов на заседании городского правительства.

По словам чиновника, также в новогоднюю ночь на станциях выступят музыканты в рамках проекта "Музыка в метро" - они исполнят популярные новогодние песни. Кроме того, на Кольцевой линии подземки будет запущен специальный новогодний поезд.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.12.2016   19:22
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 28 декабря 2016 г. // Последняя новость 18:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>