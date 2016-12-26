В столичном метро будут транслировать новогоднее обращение президента Рубрики: Метрополитен

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"31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - заявил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов на заседании городского правительства.



По словам чиновника, также в новогоднюю ночь на станциях выступят музыканты в рамках проекта "Музыка в метро" - они исполнят популярные новогодние песни. Кроме того, на Кольцевой линии подземки будет запущен специальный новогодний поезд. Столичные власти организуют в ночь с 31 декабря на 1 января праздничную новогоднюю обстановку в метрополитене. Одной из ее составных частей станет трансляция традиционного обращения президента РФ, сообщает "Интерфакс" "31 декабря в 23:50 в вагонах метро, на станциях, эскалаторах будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России в режиме онлайн", - заявил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов на заседании городского правительства.По словам чиновника, также в новогоднюю ночь на станциях выступят музыканты в рамках проекта "Музыка в метро" - они исполнят популярные новогодние песни. Кроме того, на Кольцевой линии подземки будет запущен специальный новогодний поезд.



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