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Московский зоопарк не будет уходить на новогодние каникулы
28 декабря 2016 г. | Время публикации 18:09
Рубрики: Праздники, Животные  
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Moscow-Live.ru
В дни новогодних праздников посетить московский зоопарк можно будет ежедневно с 09:00 до 17:00, сообщает портал столичной мэрии. Единственное серьезное изменение в расписании выпало на 31 декабря - в этот день учреждение будет работать с 09:00 до 15:00.

"Новый год - время чудес и подарков. Поэтому в праздничные дни зоопарк будет работать без выходных. Гостей ожидает специальная программа с кормлением животных и новогодними представлениями. Вход платный согласно прейскуранту в праздничные и выходные дни", - отметили в пресс-службе зоопарка.

С 3 января в зоопарке стартует специальная новогодняя программа, в ходе которой посетители увидят кормление красных панд, бамбуковых акул и скатов, а также смогут рассмотреть питомцев с близкого расстояния. Эти шоу будут сопровождаться рассказами сотрудников зоопарка о том, "в какие игры больше всего любит играть красная панда и что общего между акулой и бамбуком".
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