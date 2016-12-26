Велодорожка может появиться на Калужском шоссе

1 июля 2015 г. Движение по Калужскому шоссе после реконструкции планируется запустить в конце 2016 года

Начало реконструкции Калужского шоссе запланировано на ноябрь, в его рамках будет построено 29,2 километра новых дорог, три моста, четыре эстакады и четыре тоннеля. Шоссе также расширят до 4-5 полос движения в каждую сторону.