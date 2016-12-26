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Велодорожка может появиться на Калужском шоссе
28 декабря 2016 г. | Время публикации 09:09
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Велосипедная дорожка может появиться на пешеходной части Калужского шоссе в ТиНАО. Об этом M24.ru рассказал депутат Мосгордумы от Троицкого и Новомосковского округов Антон Палеев. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин уточнил, что власти округа определят участки для велодорожек на Калужском и Киевском шоссе, а также выделят велополосы, соединяющие населенные пункты округов.

В пресс-службе столичного департамента строительства уточнили, что в настоящее время проект реконструкции шоссе не предусматривает выделенные велодорожки, однако в префектуре ТиНАО заявили, что власти округа определят участки трассы, где появятся велодорожки, и проанализируют их востребованность на Калужском и Киевском шоссе. Эксперты полагают, что велодорожки вдоль крупных шоссе необходимо развивать, однако делать их на проезжей части опасно из-за большой скорости машин. Вместо этого можно было бы сделать велодорожку, соединяющую присоединенные территории и центр города, например, от Троицка до МКАД. Также можно организовать полосу в зеленой зоне параллельно с Калужским шоссе
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