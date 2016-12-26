Москвич не смог ограбить банк на юге столицы из-за отказа кассира

Неизвестный мужчина вошел в банк на юге столицы и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, на которое ссылается РЕН ТВ
, на требование отдать деньги кассир банка ответил категорическим отказом, после чего грабитель скрылся, ничего не взяв. По факту попытки разбоя возбуждено уголовное дело.
Подобные случаи в столице не редкость. Так, вечером 14 декабря мужчина зашел в отделение на улице Перерва и попросил кассира-операциониста разменять 5 тысяч рублей. Вместе с заполненным заявлением на размен денег он передал сотруднице банка записку, в которой требовал отдать ему деньги в течение 30 секунд под угрозой подрыва "пояса шахида"
. После того, как кассир нажала тревожную кнопку и спряталась в подсобном помещении, мужчина скрылся. Еще один посетитель взял в банке талончик электронной очереди
, а потом подошел к кассиру и передал ей обложку от паспорта, в котором лежала записка с требованием отдать деньги и угрозой взорвать помещение. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся, ничего не взяв. А клиент банка на Садовнической улице угрожал взорвать его из-за невозможности погасить долг по кредиту
.