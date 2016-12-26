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Москвич не смог ограбить банк на юге столицы из-за отказа кассира
28 декабря 2016 г. | Время публикации 12:31
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Неизвестный мужчина вошел в банк на юге столицы и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Как сообщает ГУ МВД России по Москве, на которое ссылается РЕН ТВ, на требование отдать деньги кассир банка ответил категорическим отказом, после чего грабитель скрылся, ничего не взяв. По факту попытки разбоя возбуждено уголовное дело.

Подобные случаи в столице не редкость. Так, вечером 14 декабря мужчина зашел в отделение на улице Перерва и попросил кассира-операциониста разменять 5 тысяч рублей. Вместе с заполненным заявлением на размен денег он передал сотруднице банка записку, в которой требовал отдать ему деньги в течение 30 секунд под угрозой подрыва "пояса шахида". После того, как кассир нажала тревожную кнопку и спряталась в подсобном помещении, мужчина скрылся. Еще один посетитель взял в банке талончик электронной очереди, а потом подошел к кассиру и передал ей обложку от паспорта, в котором лежала записка с требованием отдать деньги и угрозой взорвать помещение. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся, ничего не взяв. А клиент банка на Садовнической улице угрожал взорвать его из-за невозможности погасить долг по кредиту.
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