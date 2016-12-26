Москвич не смог ограбить банк на юге столицы из-за отказа кассира

15 декабря 2016 г. Мужчина в шапке с оленем пытался ограбить банк, угрожая "поясом шахида"

Мужчина передал кассиру банка записку, в которой сообщил, что на нем надет "пояс шахида", и потребовал деньги. После того, как кассир нажала тревожную кнопку, мужчина покинул отделение банка.