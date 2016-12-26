За первые два дня нового года выпадет почти треть месячной нормы осадков

В первые дни нового года в столичном регионе ожидается сильный снегопад, за двое суток может выпасть до 13 миллиметров осадков, рассказали "Интерфаксу"
в Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Этот показатель составляет 31 процент от месячной нормы (42 миллиметра).
Непосредственно в новогоднюю ночь выпадет до двух миллиметров снега, днем 1 января - до четырех. В ночь на 2 января прирост осадков в городе составит пять миллиметров, а днем еще два миллиметра. "Снег в первые дни нового года будет идти при колебаниях температур от 0 до плюс 2 градусов", - добавили специалисты.