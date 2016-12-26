]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
декабря
pda
Поиск
Архив

За первые два дня нового года выпадет почти треть месячной нормы осадков
28 декабря 2016 г. | Время публикации 16:35
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В первые дни нового года в столичном регионе ожидается сильный снегопад, за двое суток может выпасть до 13 миллиметров осадков, рассказали "Интерфаксу" в Гидрометеобюро Москвы и Московской области. Этот показатель составляет 31 процент от месячной нормы (42 миллиметра).

Непосредственно в новогоднюю ночь выпадет до двух миллиметров снега, днем 1 января - до четырех. В ночь на 2 января прирост осадков в городе составит пять миллиметров, а днем еще два миллиметра. "Снег в первые дни нового года будет идти при колебаниях температур от 0 до плюс 2 градусов", - добавили специалисты.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.12.2016   19:22
7
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 28 декабря 2016 г. // Последняя новость 18:43
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>