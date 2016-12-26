В Печатниках подделали решение по новым правилам застройки ради размещения "вредных" производств

Совет депутатов района Печатники вновь оказался в центре скандала. На очередном заседании, где обсуждались новые правила землепользования и застройки, было решено исключить из ПЗЗ планируемые участки для "вредных" производств. Однако из официальной видеозаписи это решение было исключено, а итоговая формулировка была изменена на более обтекаемую. Об этом сообщается на сайте
Народного совета района Печатники.
13 декабря муниципальные депутаты под видеозапись единогласно поддержали исключение из проекта Правил землепользования и застройки выделение участков для производств различных классов вредности. Однако при подготовке официального решения эта формулировка была заменена на рекомендацию "учитывать сложившуюся в районе жилую застройку" при разработке проектной документации для объектов промышленности. Такая же формулировка была опубликована и в ежемесячной газете "Панорама Печатников".
Как рассказал муниципальный депутат Виталий Третьюхин, сразу после заседания он направил в аппарат совета депутатов письменную формулировку для включения в решение, но она была изменена до неузнаваемости. По его мнению, речь идет о фальсификации, призванной нейтрализовать любые возражения по ПЗЗ и подорвать доверие жителей к местному самоуправлению. Кроме того, в результате монтажа из видеозаписи оказались вырезаны предложения об исключении из ГПЗУ участков под размещение новых производств.
Это не первый случай расхождения информации в официальных документах с итогами заседаний Совета депутатов района Печатники. В январе 2016 года муниципальные депутаты отказались поддержать жителей дома 34 А по 1-ой Курьяновской, которые обратились к ним с просьбой оказать содействие в восстановлении размера двора, урезанного в результате межевания
. Позже в муниципальной газете появилась публикация, в которой утверждалось, что совет депутатов якобы поддержал жителей. Столь же скандальными оказались и недавние слушания по ПЗЗ в десяти округах: по словам очевидцев, их плохо оповещали о времени и месте слушаний, а залы для обсуждений забили массовкой
. Активисты утверждают, что новые правила легализуют точечную застройку
и позволяют попросту отстранить москвичей от участия в принятии каких-либо градостроительных решений.