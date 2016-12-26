В Печатниках подделали решение по новым правилам застройки ради размещения "вредных" производств

23 декабря 2016 г. Горожан не пустили на слушания по новым правилам застройки Москвы: мэрия забила залы массовкой

Проекты ПЗЗ фактически отстраняют горожан от принятия решений и развязывают руки властям. Избежать этого можно было на слушаниях, проходивших в 10 округах, но "предусмотрительные" чиновники оставили простых москвичей за дверями.