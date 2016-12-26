Жители Подмосковья поддерживают идею платной парковки, заявляют власти

Жители городов Московской области поддерживают инициативу создания платных парковок. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого цитирует РИА "Новости"
.
"Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки", — сказал Воробьев. Ранее в министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что первые платные парковки на территории области
могут появиться уже в 2017 году, но их введение будет обсуждаться с жителями.
Между тем жители столицы, где с 26 декабря была расширена зона платной парковки, обратились с жалобой в администрацию президента
. По их словам, платная парковка была введена в тех местах, где не было никаких проблем с паркингом, но сейчас эти проблемы появились.Независимые же эксперты утверждают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки, а у введения платной стоянки на окраинах города и вовсе нет объяснения. Во всех официальных комментариях по поводу платных парковок говорится, что за их внедрение голосуют муниципальные депутаты, хотя на самом деле таких полномочий у них нет. Тем не менее в угоду Департаменту транспорта подделываются
даже такие юридически бессмысленные документы. А москвичи вынуждены просить о новых платных парковках из-за путаницы с адресами: один и то же дом может относиться к разным адресам, из-за чего жители не могут получить
резидентные разрешения.