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Жители Подмосковья поддерживают идею платной парковки, заявляют власти
28 декабря 2016 г. | Время публикации 15:53
Рубрики: Областная инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Жители городов Московской области поддерживают инициативу создания платных парковок. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого цитирует РИА "Новости".

"Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители И, конечно, будут создаваться бесплатные парковки", — сказал Воробьев. Ранее в министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что первые платные парковки на территории области могут появиться уже в 2017 году, но их введение будет обсуждаться с жителями.

Между тем жители столицы, где с 26 декабря была расширена зона платной парковки, обратились с жалобой в администрацию президента. По их словам, платная парковка была введена в тех местах, где не было никаких проблем с паркингом, но сейчас эти проблемы появились.Независимые же эксперты утверждают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки, а у введения платной стоянки на окраинах города и вовсе нет объяснения. Во всех официальных комментариях по поводу платных парковок говорится, что за их внедрение голосуют муниципальные депутаты, хотя на самом деле таких полномочий у них нет. Тем не менее в угоду Департаменту транспорта подделываются даже такие юридически бессмысленные документы. А москвичи вынуждены просить о новых платных парковках из-за путаницы с адресами: один и то же дом может относиться к разным адресам, из-за чего жители не могут получить резидентные разрешения.
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