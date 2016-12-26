В московском метро достроили самый глубокий эскалатор в мире Рубрики: Метрополитен

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По словам Хуснуллина, длина эскалатора составляет почти 130 метров, а в нижней точки он находится на глубине 68 метров. "Эскалатор запущен в эксплуатацию, будем заявлять его в Книгу рекордов Гиннеса", - цитирует чиновника



Отметим, что с 19 по 28 декабря на участке от "Парка Победы" до станции "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии метро было На станции метро "Парк Победы" завершилось строительство самого глубокого в мире эскалатора, объявил на заседании правительства Москвы заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Станция "Парк Победы" - самая глубокая в столичной подземке, глубина ее залегания - порядка 90 метров.По словам Хуснуллина, длина эскалатора составляет почти 130 метров, а в нижней точки он находится на глубине 68 метров. "Эскалатор запущен в эксплуатацию, будем заявлять его в Книгу рекордов Гиннеса", - цитирует чиновника "Интерфакс" Отметим, что с 19 по 28 декабря на участке от "Парка Победы" до станции "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии метро было прекращено движение в связи с вводом нового участка, на котором располагаются станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Для пассажиров они станут доступны в начале следующего года. Станция "Парк Победы" работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.



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