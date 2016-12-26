Подросток убил брата во время семейной ссоры

Подросток разыскивается за убийство 10-летнего ребенка. Как сообщается на сайте
Главного следственного управления СК РФ по Москве, вечером 27 декабря в квартире на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
По данным "Московского комсомольца
, убийцей оказался 17-летний брат погибшего. Незадолго до преступления подросток повздорил с матерью, младший брат встал на защиту женщины, после чего юноша набросился на брата с пакетом и задушил его. Подозреваемый задержан, ведется следствие.