Подросток убил брата во время семейной ссоры Рубрики: Происшествия

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По данным Подросток разыскивается за убийство 10-летнего ребенка. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве, вечером 27 декабря в квартире на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.По данным "Московского комсомольца , убийцей оказался 17-летний брат погибшего. Незадолго до преступления подросток повздорил с матерью, младший брат встал на защиту женщины, после чего юноша набросился на брата с пакетом и задушил его. Подозреваемый задержан, ведется следствие.



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