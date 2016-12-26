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Подросток убил брата во время семейной ссоры
28 декабря 2016 г. | Время публикации 08:24 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Подросток разыскивается за убийство 10-летнего ребенка. Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве, вечером 27 декабря в квартире на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. По факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

По данным "Московского комсомольца, убийцей оказался 17-летний брат погибшего. Незадолго до преступления подросток повздорил с матерью, младший брат встал на защиту женщины, после чего юноша набросился на брата с пакетом и задушил его. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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