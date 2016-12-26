Девочка упала в мусоропровод с седьмого этажа и осталась жива

15-летняя девочка упала по мусоропроводу с седьмого этажа и осталась жива. Как сообщается на сайте
столичного отделения СК РФ, вечером 27 декабря в мусоропроводе жилого дома по улице Фомичевой была обнаружена 15-летняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты.
Девочка госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу"
, что девочка упала с седьмого этажа.