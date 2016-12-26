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Девочка упала в мусоропровод с седьмого этажа и осталась жива
28 декабря 2016 г. | Время публикации 09:43
Рубрики: Происшествия  
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15-летняя девочка упала по мусоропроводу с седьмого этажа и осталась жива. Как сообщается на сайте столичного отделения СК РФ, вечером 27 декабря в мусоропроводе жилого дома по улице Фомичевой была обнаружена 15-летняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты.

Девочка госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что девочка упала с седьмого этажа.
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Среда, 28 декабря 2016 г. // Последняя новость 18:43
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